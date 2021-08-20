Опрос: более 90% россиян выразили желание путешествовать внутри страны

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Более 90% россиян готовы отправиться в туристическое путешествие внутри страны. Это следует из результатов опроса, проведённого Россельхозбанком и Ассоциацией самых красивых деревень и городков России.
Опрос: более 90% россиян выразили желание путешествовать внутри страны
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

По мнению половины опрошенных городских жителей, для загородного отдыха хватит недели.

Четыре из десяти респондентов склоняются к отдыху в выходные дни, а оставшиеся 12% хотели бы отправиться в продолжительное путешествие на несколько недель.

Больше всего участники исследования мечтают посетить Байкал, Карелию и Алтай.

Каждый четвёртый респондент хотел бы отдохнуть в Краснодарском крае и Крыму.

В тройку лидеров наиболее привлекательных направлений также вошли Мурманск, Камчатка и Сахалин.

Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

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