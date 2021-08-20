Опрос: более 90% россиян выразили желание путешествовать внутри страны
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
По мнению половины опрошенных городских жителей, для загородного отдыха хватит недели.
Четыре из десяти респондентов склоняются к отдыху в выходные дни, а оставшиеся 12% хотели бы отправиться в продолжительное путешествие на несколько недель.
Больше всего участники исследования мечтают посетить Байкал, Карелию и Алтай.
Каждый четвёртый респондент хотел бы отдохнуть в Краснодарском крае и Крыму.
В тройку лидеров наиболее привлекательных направлений также вошли Мурманск, Камчатка и Сахалин.
Ранее, как сообщала НСН, вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.