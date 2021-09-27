Россияне назвали самые популярные места для отдыха осенью

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Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что осенью большинство россиян (29%) предпочитают отдыхать на курортах Крыма.
Россияне назвали самые популярные места для отдыха осенью
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Второе место после Крыма среди направлений для внутреннего туризма занимают Сочи и Санкт-Петербург (по 28,7%). Также популярностью пользуются Калининград (9%), Москва (8,5%) и Казань (5%).

Среди доступных на сегодняшний день зарубежных направлений лучшими для осеннего отдыха россияне называют Турцию (34,5%), Египет (8,7%), Грецию (5%), Кипр (4,8%) и Черногорию (2,9%).

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с Испанией.

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