Россияне назвали самые популярные места для отдыха осенью

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip сообщили, что осенью большинство россиян (29%) предпочитают отдыхать на курортах Крыма.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Второе место после Крыма среди направлений для внутреннего туризма занимают Сочи и Санкт-Петербург (по 28,7%). Также популярностью пользуются Калининград (9%), Москва (8,5%) и Казань (5%).

Среди доступных на сегодняшний день зарубежных направлений лучшими для осеннего отдыха россияне называют Турцию (34,5%), Египет (8,7%), Грецию (5%), Кипр (4,8%) и Черногорию (2,9%).

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с Испанией.