В ХМАО подтвердили 197 новых случаев COVID-19 за сутки

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В Ханты-Мансийском автономном округе, по данным окружного оперативного штаба на 8 октября, выявили ещё 197 случаев коронавируса.
В ХМАО подтвердили 197 новых случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом пишет URA.RU.

«За последние сутки в Югре выявлено 197 новых случаев коронавирусной инфекции в 22 муниципалитетах... За всё время пандемии в Югре выявлено 76 694 случая инфицирования, скончался 1121 человек», — говорится в сообщении оперштаба.

Наряду с этим, в Татарстане за сутки подтвердили 86 случаев инфицирования. Об этом сообщает «Реальное время».

За всё время выявлено 27 640 случаев, заявила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по республике Миляуша Замалиева. По её словам, ситуация с коронавирусом в регионе остаётся напряжённой.

Ранее сообщалось, что в России за прошедшие сутки выявили 27 246 случаев коронавируса. Накануне сообщалось о 27 550 заболевших.

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