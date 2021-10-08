ОНК: заключённые женского СИЗО Москвы жалуются на низкое качество медицинской помощи

Заключённые единственного в Москве женского следственного изолятора заявляют, что не получают необходимой медицинской помощи. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

Арестованная по делу о торговле суррогатными младенцами врач Юлиана Иванова жалуется на потерю веса, ухудшение слуха и сильные боли в спине, из-за чего она вынуждена принимать обезболивающие лекарства.

По её словам, с начала августа она не может добиться проведения обследования.

«Ей не делают анализ крови, рентген, не проводят исследование на аппарате УЗИ», — сказал один из членов ОНК.

Он также добавил, что тюремные медики признают, что рентген в изоляторе сломан уже несколько месяцев, а аппарат УЗИ починили лишь накануне, но при этом утверждают, что помощь больным всё же оказывается.

В медсанчасти не смогли пояснить, по каким причинам не вывозят пациентов в тюремную больницу СИЗО «Матросская Тишина», раз у них уже продолжительное время не работает диагностическое оборудование, сообщили в ОНК.

«Нет объяснений и тому, что женщин, нуждающихся в МРТ, не вывозят в гражданские больницы, а такие жалобы тоже были получены», — отметил представитель комиссии.

Правозащитники обратили внимание а то, что многие полученные обращения связаны с элементарным отсутствием внимания медиков СИЗО к своим пациентам.

«Гражданка Р. заявила, что ей не сделали укол вторым компонентом противоковидной вакцины: первый был 25 августа, а второй сделать забыли. У неё на руках появилось воспаление, но добиться приёма у дерматолога женщина тоже не может. Гражданка У. говорит, что уже три месяца ждёт приёма хирурга: у неё острые боли в колене», — указал собеседник RT.

В ОНК также отметили, что УФСИН Москвы в марте 2020 года под предлогом борьбы с коронавирусом отменило для общественников установленную законом возможность посещать камеры изоляторов, а за полтора года без покамерных обходов ситуация в московских СИЗО «явно ухудшилась».

«Это показали первые же проверки после возобновления посещения», — отметили в ОНК.

Там уточнили, что в настоящее время покамерный обход представителям организации разрешён лишь в двух столичных СИЗО, а в остальных правозащитники могут лишь вести личный приём заключенных.

В конце сентября члены ОНК Москвы впервые после начала пандемии коронавируса (с марта 2020 года) получили возможность осмотреть камеры двух СИЗО.

Специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, обнаружил, что за полтора года ситуация в женском СИЗО №6 ухудшилась, а расположенный в Зеленограде СИЗО №12 нуждается в срочном ремонте.