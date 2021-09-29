Члены ОНК Москвы впервые с начала пандемии проверили состояние двух СИЗО
- РИА Новости
СИЗО №6 стал первым изолятором, в котором с марта 2020 года члены ОНК провели покамерный обход.
«Тараканы в камерах, в двух из них холодные батареи, в прогулочном дворике №3 цементная пыль», — сказал Клин.
Арестованная врач Юлиана Иванова заявила, что ей не проводят необходимого обследования, ещё одна женщина жаловалась на нехватку витамина С.
Хуже в этом изоляторе стало и с отправкой обращений заключённых в контролирующие органы, добавил правозащитник.
«Гражданка С. сообщила, что в августе её, «первохода», поместили в одну камеру с ранее судимой, что прямо запрещено. Но её жалобы ни в УСБ ФСИН, ни в прокуратуру, ни в ОНК не дошли, и ей пришлось объявлять голодовку», — рассказал Клин.
По его словам, «гражданка К. заявила, что более 100 её ходатайств к следователю не были получены адресатами, а заявление осуждённой за госизмену Антонины Зиминой с просьбой направить её для отбывания наказания в хозотряд ушло в ФСИН только после вмешательства ОНК».
В СИЗО №12 в Зеленограде (передан 1 января 2020 года из ведения УФСИН Московской области в УФСИН Москвы) камеры с разбитыми полами, штукатурка отваливается, унитазы текут и держатся на одном болте, круглосуточного дежурства медиков нет — врачей не хватает, перечислил член ОНК.
«Изолятор переполнен. Он рассчитан на 342 человека, а содержатся 405. Если привезут ещё 40 человек, то их даже положить будет некуда», — поделился спецкор RT.
Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников в беседе с RT подчеркнул необходимость возобновления покамерных обходов в СИЗО столицы.
«Пока ограничения на покамерный обход сняты только в двух изоляторах — №6 и №12», — заявил он RT.
Он отметил, что обнаруженные членами ОНК факты показывают, что практикуемый полтора года личный приём арестованных вместо покамерных обходов резко снизил эффективность общественного контроля.