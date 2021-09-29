Члены ОНК Москвы впервые с начала пандемии проверили состояние двух СИЗО

Члены ОНК Москвы впервые после начала пандемии коронавируса (с марта 2020 года) получили возможность осмотреть камеры двух СИЗО. Специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, обнаружил, что за полтора года ситуация в женском СИЗО №6 ухудшилась, а расположенный в Зеленограде СИЗО №12 нуждается в срочном ремонте.

СИЗО №6 стал первым изолятором, в котором с марта 2020 года члены ОНК провели покамерный обход.

«Тараканы в камерах, в двух из них холодные батареи, в прогулочном дворике №3 цементная пыль», — сказал Клин.

Арестованная врач Юлиана Иванова заявила, что ей не проводят необходимого обследования, ещё одна женщина жаловалась на нехватку витамина С.

Хуже в этом изоляторе стало и с отправкой обращений заключённых в контролирующие органы, добавил правозащитник.

«Гражданка С. сообщила, что в августе её, «первохода», поместили в одну камеру с ранее судимой, что прямо запрещено. Но её жалобы ни в УСБ ФСИН, ни в прокуратуру, ни в ОНК не дошли, и ей пришлось объявлять голодовку», — рассказал Клин.

По его словам, «гражданка К. заявила, что более 100 её ходатайств к следователю не были получены адресатами, а заявление осуждённой за госизмену Антонины Зиминой с просьбой направить её для отбывания наказания в хозотряд ушло в ФСИН только после вмешательства ОНК».

В СИЗО №12 в Зеленограде (передан 1 января 2020 года из ведения УФСИН Московской области в УФСИН Москвы) камеры с разбитыми полами, штукатурка отваливается, унитазы текут и держатся на одном болте, круглосуточного дежурства медиков нет — врачей не хватает, перечислил член ОНК.

«Изолятор переполнен. Он рассчитан на 342 человека, а содержатся 405. Если привезут ещё 40 человек, то их даже положить будет некуда», — поделился спецкор RT.

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников в беседе с RT подчеркнул необходимость возобновления покамерных обходов в СИЗО столицы.

«Пока ограничения на покамерный обход сняты только в двух изоляторах — №6 и №12», — заявил он RT.

Он отметил, что обнаруженные членами ОНК факты показывают, что практикуемый полтора года личный приём арестованных вместо покамерных обходов резко снизил эффективность общественного контроля.