Условия содержания в СИЗО арестованной по делу о торговле детьми улучшены после публикации RT

Врач Юлиана Иванова, арестованная по делу о торговле детьми, переведена из карцера в нормальную камеру. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы, отметив, что улучшение условий содержания произошло после публикации RT.

«Сегодня Иванова сказала членам ОНК, что её перевели в нормальную четырёхместную камеру, заменили старое и рваное бельё, допустили к ней адвоката», — сказал один из членов комиссии.

Ранее Иванова рассказала, что после отмены домашнего ареста 5 августа её отправили в СИЗО-6 УФСИН Москвы, где на время карантина поместили в карцер и отказали в доступе адвоката.

Правозащитники также получили жалобы на питание в изоляторе.

«Одна из заключённых утверждает, что в этом женском СИЗО низкое качество пищи, суп готовят из рыбных консервов, на второе — те же консервы с рисом, перестали выдавать молоко», — сказал правозащитник.

Он пояснил, что ОНК сейчас лишена возможности контролировать качество еды.

«Под предлогом борьбы с коронавирусом членов ОНК Москвы не допускают к обходу камер и других помещений столичных изоляторов, и это снижает уровень общественного контроля», — заявили в комиссии, отметив, что многие её члены прошли вакцинацию от коронавируса.

Уголовное дело о торговле людьми было возбуждено в январе 2020 года, когда в квартире жилого дома в посёлке ВНИИССОК Одинцовского района Подмосковья обнаружили четырёх младенцев, которых собирались передать родителям-филиппинцам.

Как следует из материалов дела, всех детей родили суррогатные матери. Один из малышей в одинцовской квартире скончался в результате синдрома внезапной детской смерти.

На звонок няни в больницу отреагировала полиция, приехавшие сотрудники изъяли всех детей и отвезли в дом малютки в Видном.

По факту обнаружения малышей в Одинцове изначально было возбуждено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и о торговле людьми.

Впоследствии статью изменили на более тяжкую: торговля людьми, повлёкшая смерть.