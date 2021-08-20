ОНК: арестованные по делу о торговле суррогатными младенцами врачи пожаловались на условия содержания

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Врачи Юлиана Иванова и Лилия Панаиоти провели год в следственном изоляторе по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. 12 июля Мосгорсудом они были переведены под домашний арест, но спустя три недели возвращены в СИЗО решением апелляционной инстанции. Членам ОНК Москвы арестованные пожаловались на условия содержания и грубое отношение со стороны следствия.
ОНК: арестованные по делу о торговле суррогатными младенцами врачи пожаловались на условия содержания
  • РИА Новости

Врач Юлиана Иванова 5 августа сразу по возвращении обратно в СИЗО была помещена в карцер на карантин.

«Администрация поместила меня в карцер на карантин, назвав это помещение «камерой одиночного содержания», но на самом деле это карцер: там отсутствует стол, нет электрической розетки, нет возможности заказывать в тюремном интернет-магазине предметы первой необходимости и продукты, форточка находится под высоким потолком, и её невозможно открыть», — цитирует Иванову правозащитник Георгий Иванов.

Женщина утверждает, что обратилась к медикам с просьбой госпитализировать её в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина» в связи с заболеванием, которое в медсанчасти СИЗО №6 не могут диагностировать, но врачи даже назначенные анализы до сих пор не взяли. «Фактически ей не оказывают медицинской помощи», — констатировал Иванов.

Кроме того, администрация СИЗО отказывается допустить к Ивановой её адвоката, отметил он.

«Юлиана продемонстрировала нам письменный ответ администрации СИЗО, где говорится, что в свидании с адвокатом отказано на основании письменного указания следователя ГСУ СК России о недопуске без письменного разрешения следователя адвокатов к следственно-арестованной», — сказал член комиссии, подчеркнув, что таким образом администрация СИЗО №6 выполняет заведомо незаконное указание следователя, не имеющего права запрещать подследственным встречи с самостоятельно выбранным адвокатом.

Врач Лилия Панаиоти в беседе с членами ОНК говорит о содержании в СИЗО как о «пытке».

«Следователь прямым текстом говорила, что хочет, чтобы я сидела в тюрьме, но у них ничего не получится: я не сдамся, меня не сломают» — так доктор в беседе с членами ОНК отреагировала на повторное водворение в СИЗО.

По её словам, год она просидела в многоместной (на 40 человек) камере с «наркоманками, в том числе ВИЧ-инфицированными, и убийцами», но после карантина вновь предпочитает оказаться в большой камере.

«В ней есть душ — это большое преимущество перед маломестными камерами», — привел её слова Георгий Иванов.

Вину Панаиоти признавать отказывается.

«Я просто делала свою работу, но оказывается, вести беременность и принимать роды теперь в нашей стране преступление — это всё какой-то беспредельный абсурд. В медкартах было указано, что это сурмамы — это не запрещено, всё было открыто, никто тайны не делал», — заявила она правозащитникам.

Уголовное дело о торговле людьми было возбуждено в январе 2020 года, когда в квартире жилого дома в посёлке ВНИИССОК Одинцовского района Подмосковья обнаружили четырёх младенцев, которых собирались передать родителям-филиппинцам.

Как следует из материалов дела, всех детей родили суррогатные матери. Один из малышей в одинцовской квартире скончался в результате синдрома внезапной детской смерти. На звонок няни в больницу отреагировала полиция, приехавшие сотрудники изъяли всех детей и отвезли в дом малютки в Видном.

По факту обнаружения малышей в Одинцове изначально были возбуждены два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности и о торговле людьми. Впоследствии статью изменили на более тяжкую: торговля людьми, повлекшая смерть.

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