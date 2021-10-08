Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 17

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В Оренбургской области число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 17.
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 17
  • © Виктория Виатрис
  • РИА Новости

Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по ситуации с отравлением.

«По состоянию на 11:00 (09:00 мск) 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались», — цитирует ТАСС пресс-службу регионального правительства.

Ранее сообщалось о 14 погибших.

Согласно последним данным, следователи уже задержали трёх человек, подозреваемых в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди.

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