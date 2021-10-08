Госсекретарь Союзного государства высказался о влиянии Европарламента на диалог Москвы и Минска

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что резолюция Европарламента, осуждающая союзную интеграцию России и Белоруссии, является вмешательством в дела двух суверенных стран.

Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Мезенцева, европарламентарии таким образом пытаются негативно повлиять на межгосударственный диалог между Москвой и Минском.

По его словам, «резолюция Европарламента только подчеркивает значимость и масштаб совместных решений Белоруссии и России по экономической интеграции».

Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что нельзя соглашаться с подходами европарламентариев, которые ведут к слому традиций уважения права суверенных государств самим определять свои цели и приоритеты.

«Недопустимо, чтобы в Страсбурге заявляли о перспективах нарушения суверенитета Белоруссии», — резюмировал Мезенцев.

Ранее Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны ЕС усилить экономические санкции против физических и юридических лиц Белоруссии.