Эпидемиолог Шунков прокомментировал сообщения о единой вакцине от COVID-19 и гриппа

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Эпидемиолог Эдуард Шунков прокомментировал сообщения о единой вакцине от COVID-19 и гриппа.
Эпидемиолог Шунков прокомментировал сообщения о единой вакцине от COVID-19 и гриппа
  • © Андрей Сорокин
  • РИА Новости

«Так как неизвестно, будет ковид с нами ещё много лет или он уйдёт из популяции, необходимость создания единой вакцины от двух инфекций существует», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, таким образом можно, например, снизить число контактов в медицинских учреждениях.

Как отметил Шунков, только вакцина является надёжным способом защитить организм.

Ранее сообщалось, что технологическая платформа единой вакцины против новой коронавирусной инфекции и гриппа создана в России, клинические исследования препарата должны начаться в конце 2022 года.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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