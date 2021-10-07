Эпидемиолог Шунков прокомментировал сообщения о единой вакцине от COVID-19 и гриппа

Эпидемиолог Эдуард Шунков прокомментировал сообщения о единой вакцине от COVID-19 и гриппа.

«Так как неизвестно, будет ковид с нами ещё много лет или он уйдёт из популяции, необходимость создания единой вакцины от двух инфекций существует», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, таким образом можно, например, снизить число контактов в медицинских учреждениях.

Как отметил Шунков, только вакцина является надёжным способом защитить организм.

Ранее сообщалось, что технологическая платформа единой вакцины против новой коронавирусной инфекции и гриппа создана в России, клинические исследования препарата должны начаться в конце 2022 года.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.