В Удмуртии из-за пандемии ввели ограничения на работу общепита ночью

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В Удмуртии из-за ситуации с коронавирусом с 7 октября вводится запрет на работу общепита с 23:00 до 07:00. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.
В Удмуртии из-за пандемии ввели ограничения на работу общепита ночью
  • Pixabay

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

Как отмечается, ограничение будет действовать до особого распоряжения. Касается оно ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных. Исключение сохраняется лишь за службами доставки.

Также с 11 октября приостановят работу дискотек и ночных клубов региона.

Как ранее передавало URA.RU, на фестивале «Ночь музыки», который состоится в Екатеринбурге 22 октября, введут ограничения для посетителей в связи с пандемией.

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