В Удмуртии из-за пандемии ввели ограничения на работу общепита ночью
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
Как отмечается, ограничение будет действовать до особого распоряжения. Касается оно ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных. Исключение сохраняется лишь за службами доставки.
Также с 11 октября приостановят работу дискотек и ночных клубов региона.
Как ранее передавало URA.RU, на фестивале «Ночь музыки», который состоится в Екатеринбурге 22 октября, введут ограничения для посетителей в связи с пандемией.