В Оренбуржье возбудили два дела после смерти людей от отравления алкоголем

Следователи СУ СК России по Оренбургской области возбудили два уголовных дела по факту смерти девяти человек в результате отравления алкоголем.

«Следствием установлено, что с 6 по 7 октября по местам проживания в посёлке Красночабанский Домбаровского района и стационарном отделении больницы наступила смерть в совокупности девяти человек в возрасте от 36 до 73 лет с предварительным диагнозом «токсическое действие этанола», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Следственные органы возбудили два уголовных дела в соответствии с ч. 3 ст. 238 УК России (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

23 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления восьми человек в Пудожском районе Карелии. Тогда сообщалось о смерти двоих.