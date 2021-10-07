Более 140 целевиков трудоустроились в медцентры Подмосковья после обучения
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, целевое обучение помогает областным больницам готовить к работе профессионалов.
«После обучения целевики возвращаются на работу в наши больницы и поликлиники. В ближайшие месяцы мы ожидаем выхода на работу ещё более 100 врачей», — уточнила она.
Как ранее передавала компания ОТР, в Якутии увеличат выплаты медработникам в рамках программы «Земский доктор».