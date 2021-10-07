В Крыму выявили 461 случай COVID-19 за сутки

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За истекшие сутки в Крыму зафиксирован 461 случай коронавирусной инфекции, что является максимальным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Минздрава республики.

За сутки выздоровели 336 человек, скончались десять пациентов.

С начала пандемии в регионе выявлено 82 276 случаев коронавируса. Выздоровели при этом 70 264 человека, умерли 2654 пациента.

В Башкирии также фиксируют прирост числа новых случаев заболевания. За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 576 человек, что на 40 больше, чем днём ранее, уточняет mkset.ru.

Общее количество инфицированных в регионе составляет 70 406. 30 человек за сутки скончались.

Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие 24 часа выявили 5404 случая коронавируса.

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