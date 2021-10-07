В Крыму выявили 461 случай COVID-19 за сутки
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Минздрава республики.
За сутки выздоровели 336 человек, скончались десять пациентов.
С начала пандемии в регионе выявлено 82 276 случаев коронавируса. Выздоровели при этом 70 264 человека, умерли 2654 пациента.
В Башкирии также фиксируют прирост числа новых случаев заболевания. За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 576 человек, что на 40 больше, чем днём ранее, уточняет mkset.ru.
Общее количество инфицированных в регионе составляет 70 406. 30 человек за сутки скончались.
Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие 24 часа выявили 5404 случая коронавируса.