Опрос: почти 70% россиян предпочитают покупать квартиры на первичном рынке

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RT
Большинство россиян (69%) предпочитают покупать квартиры на первичном рынке. Остальные респонденты (31%) в ходе опроса заявили, что отдают преимущество вторичному рынку жилья. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».
Опрос: почти 70% россиян предпочитают покупать квартиры на первичном рынке
  • РИА Новости

Согласно данным опроса, больше трети россиян (35%) при покупке жилья отдают предпочтение вариантам с чистовой отделкой. 30% охотнее покупают квартиру с предчистовой отделкой, каждый четвёртый (25%) — без отделки, а 7% —  с черновой.

Только 3% приобретают жильё полностью готовое к заселению — с мебелью и бытовой техникой.

При этом 76% участников опроса рассказали, что покупают жильё с чистовой отделкой, потому что не хотят делать ремонт самостоятельно.

Ещё 7% считают, что ремонт своими силами будет дороже, а у 5% нет времени на самостоятельное благоустройство жилья. При этом 2% уверены, что в доме, где все покупают квартиры с чистовой отделкой, будет меньше шума от ремонтов соседей.

Всего в опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов.

Ранее сообщалось, что, по оценке Минстроя России, с начала 2021 года темпы ввода жилья в стране выросли на 31% и достигли 52,4 млн кв. м.

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