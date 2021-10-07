Терапевт Соломатина перечислила возможные причины зубной боли

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Врач-терапевт Елена Соломатина рассказала, что зубная боль зачастую может являться симптомом различных заболеваний.
Терапевт Соломатина перечислила возможные причины зубной боли
  • Pixabay

Зубная боль может возникать по различным причинам, главное — вовремя её выявить, сказала специалист в беседе с «Москвой 24».

Так, причиной зубной боли, по словам терапевта, могут быть, например, проблемы с сердцем или с суставами, с мышцами или сухожилиями.

Ещё одна причина зубной боли — отит, добавила Соломатина. В этом случае человек может чувствовать и стреляющую, и ноющую боль.

Кроме того, зубная боль может беспокоить при синусите и гайморите, отметила специалист.

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