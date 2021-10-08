Опрос: 37% россиян высказались против списка запрещённых для женщин профессий

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RT
Аналитики выяснили, как россияне относятся к списку запрещённых для женщин профессий. Результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы и сотрудников «VK Работа», есть в распоряжении RT.
Опрос: 37% россиян высказались против списка запрещённых для женщин профессий
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«Больше трети (37%) отметили, что женщины должны решать сами, где им работать. Данную позицию в основном разделяет молодое поколение (18—26 лет). Однако более взрослые люди (27—35 лет) уверены, что список запрещённых профессий стоит сохранить», — говорится в исследовании.

При этом 40% опрошенных отметили, что перечень запрещённых для женщин работ надо сохранить.

Согласно данным опроса, из традиционно мужских профессий женщины чаще всего откликаются на вакансии курьера (41% от общего числа откликов) со средней зарплатой 54 200 рублей, охранника (15%) с заработной платой в размере 19 230 рублей и разнорабочего (те же 15% от общего числа откликов) со средним окладом 21 175 рублей.

Опрос проводился сервисами «VK Работа» и ResearchMe среди 1378 представителей гостиничного, ресторанного, строительного и транспортного бизнеса, а также сфер ЖКХ и промышленности.

Ранее первый замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко на Всероссийской неделе охраны труда заявил, что «перечень запрещённых для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше».

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