В Минтруде заявили, что список запрещённых для женщин профессий будет сокращаться
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- РИА Новости
«Кроме того, мы планируем совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин», — цитирует ТАСС Вовченко.
Он отметил, что «в некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях — необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин».
В начале августа сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России исключило из списка запрещённых для женщин профессий авиационных механиков и инженеров по техобслуживанию самолётов и вертолётов.