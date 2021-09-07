В Минтруде заявили, что список запрещённых для женщин профессий будет сокращаться

Первый замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко на Всероссийской неделе охраны труда заявил, что «перечень запрещённых для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше».

«Кроме того, мы планируем совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин», — цитирует ТАСС Вовченко.

Он отметил, что «в некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях — необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин».

В начале августа сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России исключило из списка запрещённых для женщин профессий авиационных механиков и инженеров по техобслуживанию самолётов и вертолётов.