В Удмуртии выявили 288 новых случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 288 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на данные оперштаба.

Среди заболевших 36 детей, а также 90 человек старше 65 лет.

Как отмечается, выздоровели при этом 224 человека, умерли 11 жителей республики.

Наряду с этим в Оренбургской области продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. Как передаёт RIA56, число вакцинированных в регионе достигло 641 951.

Уточняется, что в Оренбужье организованы 77 пунктов вакцинации в медицинских организациях. Также функционируют 38 мобильных бригад.

Ранее сообщалось, что в Москве за минувшие 24 часа выявили 5404 случая коронавируса.