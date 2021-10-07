Жители Подмосковья более 1 млн раз вызывали врача на дом с помощью ИИ
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.
«ИИ позволил сократить время ожидания ответа оператора. Голосовой помощник в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом», — рассказала глава ведомства Светлана Стригункова.
Проект по использованию сервиса на основе ИИ в области был внедрён в конце декабря 2020 года.
Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.