Жители Подмосковья более 1 млн раз вызывали врача на дом с помощью ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) принял вызовы врача на дом от жителей Московской области более 1 млн раз.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

«ИИ позволил сократить время ожидания ответа оператора. Голосовой помощник в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом», — рассказала глава ведомства Светлана Стригункова.

Проект по использованию сервиса на основе ИИ в области был внедрён в конце декабря 2020 года.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.