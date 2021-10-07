Жители Подмосковья более 1 млн раз вызывали врача на дом с помощью ИИ

Короткая ссылка
Искусственный интеллект (ИИ) принял вызовы врача на дом от жителей Московской области более 1 млн раз.
Жители Подмосковья более 1 млн раз вызывали врача на дом с помощью ИИ
  • ©mosreg.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения региона.

«ИИ позволил сократить время ожидания ответа оператора. Голосовой помощник в автоматическом режиме принимает заявку и оформляет вызов врача на дом», — рассказала глава ведомства Светлана Стригункова.

Проект по использованию сервиса на основе ИИ в области был внедрён в конце декабря 2020 года.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить