ОНК: бывший замминистра просвещения Ракова помещена в ИВС на Петровке

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RT
Бывший замминистра просвещения России Марина Ракова находится в двухместной камере ИВС на Петровке, 38. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
ОНК: бывший замминистра просвещения Ракова помещена в ИВС на Петровке
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Марина Ракова примерно в пять утра была помещена в ИВС. По её словам, допрос продолжался до четырёх утра», — сказал посетивший изолятор член комиссии, уточнив, что бывшая чиновница не имеет претензий ни к условиям содержания, ни к следственной группе.

При этом она заявила, что вину не признаёт и от следствия не скрывалась, отметил собеседник.

По его словам, у Раковой была просьба дать ей чай, его обещали принести вместе с завтраком. Сегодня в изоляторе на завтрак подаётся пшенная каша и бутерброд с колбасой, рассказал собеседник RT.

Ожидается, что в течение дня суд изберёт Раковой меру пресечения.

Сама она не сомневается, что следствие будет ходатайствовать об аресте, отметили в ОНК.

6 октября стало известно, что Марина Ракова, которую ранее объявили в розыск, находится в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Она обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»).

С 4 октября она была уволена с поста вице-президента Сбербанка.

Как отмечал источник RT в правоохранительных органах, Марина Ракова фигурирует в деле о хищении более 50 млн рублей при реализации госконтрактов в сфере образования.

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