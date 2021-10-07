МВД утвердило новый порядок подачи заявлений о несогласии на выезд детей за границу

МВД России утвердило изменённый порядок приёма и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. В частности, родители, не согласные с выездом ребёнка, смогут указать, запрещают ли они его выезд до наступления совершеннолетия. Также они смогут определить конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда.

Приказ опубликован на официальном портале правовой информации. «Утвердить прилагаемый порядок подачи, отзыва, приема и учёта заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России», — говорится в документе. Несогласные также смогут ограничивать выезд несовершеннолетнего во все страны и определить конкретный список государств. Также документ предусматривает отзыв заявления на несогласие на выезд детей. Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец заявила о важности внесения в законодательство изменений, которые касаются выезда детей за границу.