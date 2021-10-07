МВД утвердило новый порядок подачи заявлений о несогласии на выезд детей за границу

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МВД России утвердило изменённый порядок приёма и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. В частности, родители, не согласные с выездом ребёнка, смогут указать, запрещают ли они его выезд до наступления совершеннолетия. Также они смогут определить конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда.

Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемый порядок подачи, отзыва, приема и учёта заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России», — говорится в документе.

Несогласные также смогут ограничивать выезд несовершеннолетнего во все страны и определить конкретный список государств.

Также документ предусматривает отзыв заявления на несогласие на выезд детей.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец заявила о важности внесения в законодательство изменений, которые касаются выезда детей за границу.

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