МВД утвердило новый порядок подачи заявлений о несогласии на выезд детей за границу
Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый порядок подачи, отзыва, приема и учёта заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина России», — говорится в документе.
Несогласные также смогут ограничивать выезд несовершеннолетнего во все страны и определить конкретный список государств.
Также документ предусматривает отзыв заявления на несогласие на выезд детей.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец заявила о важности внесения в законодательство изменений, которые касаются выезда детей за границу.