Корабли ТОФ вышли в Японское море для учений
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
По словам генсекретаря японского правительства Кацунобу Като, ракетные стрельбы планируется провести с 4 по 9 октября.
Учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов акватории Японского моря.
В ходе стрельб личный состав обоих кораблей отработает весь алгоритм выполнения боевых упражнений в море зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Форт», «Оса» и «Кинжал» по воздушным целям, имитирующим авиацию условного противника.
Ранее в Приморском крае морпехи ТОФ отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.