Корабли ТОФ вышли в Японское море для учений

Ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота (ТОФ) и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» вышли в Японское море для проведения учебных ракетных стрельб,

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

По словам генсекретаря японского правительства Кацунобу Като, ракетные стрельбы планируется провести с 4 по 9 октября.



Учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов акватории Японского моря.



В ходе стрельб личный состав обоих кораблей отработает весь алгоритм выполнения боевых упражнений в море зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Форт», «Оса» и «Кинжал» по воздушным целям, имитирующим авиацию условного противника.

Ранее в Приморском крае морпехи ТОФ отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.