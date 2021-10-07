Корабли ТОФ вышли в Японское море для учений

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Ракетный крейсер «Варяг» Тихоокеанского флота (ТОФ) и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» вышли в Японское море для проведения учебных ракетных стрельб,

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

По словам генсекретаря японского правительства Кацунобу Като, ракетные стрельбы планируется провести с 4 по 9 октября.

Учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из морских полигонов акватории Японского моря.

В ходе стрельб личный состав обоих кораблей отработает весь алгоритм выполнения боевых упражнений в море зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Форт», «Оса» и «Кинжал» по воздушным целям, имитирующим авиацию условного противника.

Ранее в Приморском крае морпехи ТОФ отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.

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