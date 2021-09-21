Военные в Приморье отработали тактики защиты побережья от условного противника

В Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Отмечается, что в ходе учений военнослужащие отработали новые тактические приёмы. Также подразделения пехотинцев впервые массово задействовали боевые машины БМП-3 флотской модификации.

В испытаниях приняли участие более 800 военных и 200 единиц техники.

Как ранее сообщал «Взгляд», две дизельные подлодки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели учения в Японском море.