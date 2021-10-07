Москалькова призвала проверить тюремную больницу в Саратовской области

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила ФСИН ходатайство о проведении проверки в межобластной туберкулёзной больнице №1 Управления ФСИН России по Саратовской области в связи с появившимся видео с пытками заключённых.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в России.

«Да, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила ФСИН ходатайство о проверке в тюремной больнице Саратовской области после видео, где пытали осуждённых», — заявил собеседник агентства.

По данным ФСИН, в сети ранее появилось видео с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор заявил, что запись была сделана в Областной туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

По данным следствия, сотрудники СК России осматривают все помещения медучреждения и изымают предметы и документы, которые могут иметь значение для дела.