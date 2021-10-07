Москалькова призвала проверить тюремную больницу в Саратовской области
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в России.
«Да, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила ФСИН ходатайство о проверке в тюремной больнице Саратовской области после видео, где пытали осуждённых», — заявил собеседник агентства.
По данным ФСИН, в сети ранее появилось видео с противоправными действиями в отношении неустановленного мужчины. Автор заявил, что запись была сделана в Областной туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.
По данным следствия, сотрудники СК России осматривают все помещения медучреждения и изымают предметы и документы, которые могут иметь значение для дела.