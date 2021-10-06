СК даст оценку действиям сотрудников тюремной больницы в Саратовской области

Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников больницы в Саратовской области после появления информации о пытках осуждённых в этом учреждении.

Об этом информирует Следственный комитет России.

По данным следствия, сотрудники СК осматривают все помещения Областной туберкулёзной больницы №1 УФСИН России по Саратовской области, а также изымают предметы и документы, которые могут иметь значение для дела.

Также следователи допрашивают осуждённых и сотрудников исправительного учреждения.

Отмечается, что по уголовным делам назначен ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе по изъятым в ходе следственных действий предметам. Устанавливаются все обстоятельства совершённых преступлений и причастные к ним лица. Также следователи устанавливают наличие других возможных эпизодов преступной деятельности.

«Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) сотрудников исправительного учреждения», — заявили в СК.

СК возбудил ещё четыре уголовных дела по информации о пытках заключённых в тюремной больнице в Саратовской области.