В Калининградской области рассказали об ограничениях по COVID-19

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В Калининградской области рассказали об ограничениях, связанных с COVID-19.
В Калининградской области рассказали об ограничениях по COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на проект постановления регионального правительства. Документ опубликован на сайте областного кабмина.

В частности, половина персонала должна быть переведена работодателями на удалёнку. До 25 октября прекращается работа организаций дошкольного образования, а также ИП и физлиц, оказывающих такие услуги и программы дополнительного образования в очном формате. Ограничения для них начнут действовать с 7 октября.

Кроме того, предлагается сократить число зрителей на матчах ФК «Балтика» и волейбольного «Локомотива» до 500.

Ещё один пункт касается дистанционной работы сотрудников предприятий — предлагается увеличить число работающих удалённо с 30 до 50%.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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