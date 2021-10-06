В Калининградской области рассказали об ограничениях по COVID-19

В Калининградской области рассказали об ограничениях, связанных с COVID-19.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на проект постановления регионального правительства. Документ опубликован на сайте областного кабмина.

В частности, половина персонала должна быть переведена работодателями на удалёнку. До 25 октября прекращается работа организаций дошкольного образования, а также ИП и физлиц, оказывающих такие услуги и программы дополнительного образования в очном формате. Ограничения для них начнут действовать с 7 октября.

Кроме того, предлагается сократить число зрителей на матчах ФК «Балтика» и волейбольного «Локомотива» до 500.

Ещё один пункт касается дистанционной работы сотрудников предприятий — предлагается увеличить число работающих удалённо с 30 до 50%.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.