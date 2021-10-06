Эксперт прокомментировал предложение упростить найм подростков для ряда работ в России

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Профессор кафедры труда и социальной политики Российской академии народного хозяйства и государственной службы Александр Щербаков прокомментировал предложение упростить найм подростков для ряда работ в России.
Эксперт прокомментировал предложение упростить найм подростков для ряда работ в России
  • РИА Новости

«Если подростки смогут не только увлекаться, но и зарабатывать на этом, то будет очень полезно для них. Будет больший стимул углубляться в свои увлечения, и будут из них расти лучшие специалисты», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, конкуренция вырастет, и это пойдёт на пользу общему делу — развитию компьютерных технологий.

Ранее министр труда России Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с правительством заявил о предложении упростить найм подростков для ряда работ в России.

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