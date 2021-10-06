Эксперт прокомментировал предложение упростить найм подростков для ряда работ в России
- РИА Новости
«Если подростки смогут не только увлекаться, но и зарабатывать на этом, то будет очень полезно для них. Будет больший стимул углубляться в свои увлечения, и будут из них расти лучшие специалисты», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, конкуренция вырастет, и это пойдёт на пользу общему делу — развитию компьютерных технологий.
Ранее министр труда России Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с правительством заявил о предложении упростить найм подростков для ряда работ в России.