В Минтруде предложили упростить найм подростков для ряда работ в России
- РИА Новости
Он отметил, что «на сегодняшний день развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях, писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики».
«Мы предлагаем для подобной работы упростить найм подростков», — цитирует РИА Новости Котякова.
По его словам, для этого потребуется изменение законодательства.
Также в ходе совещания Путин высказался о ситуации на рынке труда в России.