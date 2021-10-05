В Минтруде предложили упростить найм подростков для ряда работ в России

Министр труда России Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина с правительством заявил о предложении упростить найм подростков для ряда работ в России.

Он отметил, что «на сегодняшний день развитие цифровых технологий и креативных индустрий позволяет совсем молодым ребятам зарабатывать на своих увлечениях, писать программные продукты, фотографировать, вести блоги, выполнять заказы в области дизайна или графики».

«Мы предлагаем для подобной работы упростить найм подростков», — цитирует РИА Новости Котякова.

По его словам, для этого потребуется изменение законодательства.

Также в ходе совещания Путин высказался о ситуации на рынке труда в России.