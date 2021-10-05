Путин высказался о ситуации на рынке труда

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Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства высказался о ситуации на рынке труда в России.
Путин высказался о ситуации на рынке труда
  • РИА Новости

«Вторая задача, которая тоже чрезвычайно важна, — это сохранение и восстановление после пандемии экономики. Один из важнейших показателей восстановления экономики — это рынок труда. И в целом, как мы говорим, он, можно считать, что в целом восстановился. Тем не менее есть вопрос, который и раньше вызывал у нас озабоченность определённую, и сейчас тем более, — это молодёжная занятость», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что уровень безработицы и численность занятого населения в России в июле 2021 года вернулись к допандемийному показателю.

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