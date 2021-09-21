В Минэкономразвития сообщили об улучшении ситуации на рынке труда
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе заседания правительства.
«Улучшается ситуация на рынке труда. В июле уровень безработицы и численность занятого населения фактически вернулись на доковидные уровни», — приводит ТАСС слова Решетникова.
Министр также отметил продолжение роста зарплат в России.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что потребительский спрос приближается к прежним значениям, поддержку ему оказывает восстановление рынка труда.