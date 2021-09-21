Премьер-министр России заявил о стабилизации показателей рынка труда в стране

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что показатели рынка труда в стране вернулись к допандемийным значениям.
Премьер-министр России заявил о стабилизации показателей рынка труда в стране
  • РИА Новости

Об этом он сказал на заседании правительства в режиме видеоконференции.

«К прежним значениям приближается потребительский спрос, поддержку ему оказывает восстановление рынка труда, его показатели вернулись на тот же уровень, что и до пандемии. Именно такое поручение давал правительству президент», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на рекрутинговую компанию HeadHunter рассказала, в каких сферах легче всего найти работу в России.

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