Премьер-министр России заявил о стабилизации показателей рынка труда в стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что показатели рынка труда в стране вернулись к допандемийным значениям.

Об этом он сказал на заседании правительства в режиме видеоконференции.

«К прежним значениям приближается потребительский спрос, поддержку ему оказывает восстановление рынка труда, его показатели вернулись на тот же уровень, что и до пандемии. Именно такое поручение давал правительству президент», — цитирует его ТАСС.

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