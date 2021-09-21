Премьер-министр России заявил о стабилизации показателей рынка труда в стране
- РИА Новости
Об этом он сказал на заседании правительства в режиме видеоконференции.
«К прежним значениям приближается потребительский спрос, поддержку ему оказывает восстановление рынка труда, его показатели вернулись на тот же уровень, что и до пандемии. Именно такое поручение давал правительству президент», — цитирует его ТАСС.
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