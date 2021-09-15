Рекрутеры рассказали, в каких сферах легче всего найти работу

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В рекрутинговой компании HeadHunter рассказали, в каких сферах легче всего найти работу в России.
Рекрутеры рассказали, в каких сферах легче всего найти работу
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, относительно просто можно устроиться рабочим или сотрудником в сфере продаж и консультирования. Нет особых проблем с трудоустройством в спортклубы, салоны красоты, фармацевтические компании, отели и рестораны.

Сложности с поиском работы отмечают сотрудники сферы искусства и массмедиа, топ-менеджеры, юристы, а также занятые в сырьевом секторе.

«Перечисленные профобласти, по мнению представителей которых легче всего найти работу, отличаются крайне низкой конкуренцией за рабочее место: в августе 2021-го, по нашим данным, в продажах на одну открытую вакансию приходилось 1,6 соискателя, в консультировании — 0,6, в спортивной индустрии и сфере красоты — 3, в медицине и фармацевтике — 1,6», — заявила руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.

По её словам, нормальной ситуацией на рынке труда считается конкуренция на уровне 5—6 человек на место.

Ранее HR-директор технологической образовательной компании для предпринимателей «Like Центр» Джамиль Сулейманов заявил в беседе с ФАН, что набрать перспективных сотрудников становится сложнее.

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