Мобильная служба реабилитации в Москве оказала около 2700 услуг с начала года

Мобильная служба реабилитации в Москве оказала около 2,7 тыс. услуг с начала 2021 года, заявили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В столице для граждан с инвалидностью работают 54 бригады службы мобильной реабилитации. Услуги по комплексной поддержке здоровья предоставляются во всех округах города», — рассказали в пресс-службе.

Как отметил глава департамента Евгений Стружак, услуги мобильной бригады помогают гражданам, проходящим реабилитацию, не пропускать процедуры.

С пациентами на дому занимаются терапевты, логопеды, психологи, массажисты, специалисты по социальной работе и другие специалисты реабилитационных центров.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.