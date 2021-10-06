Мобильная служба реабилитации в Москве оказала около 2700 услуг с начала года
- © Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В столице для граждан с инвалидностью работают 54 бригады службы мобильной реабилитации. Услуги по комплексной поддержке здоровья предоставляются во всех округах города», — рассказали в пресс-службе.
Как отметил глава департамента Евгений Стружак, услуги мобильной бригады помогают гражданам, проходящим реабилитацию, не пропускать процедуры.
С пациентами на дому занимаются терапевты, логопеды, психологи, массажисты, специалисты по социальной работе и другие специалисты реабилитационных центров.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.