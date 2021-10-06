Мобильная служба реабилитации в Москве оказала около 2700 услуг с начала года

Короткая ссылка
Мобильная служба реабилитации в Москве оказала около 2,7 тыс. услуг с начала 2021 года, заявили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения.
Мобильная служба реабилитации в Москве оказала около 2700 услуг с начала года
  • © Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В столице для граждан с инвалидностью работают 54 бригады службы мобильной реабилитации. Услуги по комплексной поддержке здоровья предоставляются во всех округах города», — рассказали в пресс-службе.

Как отметил глава департамента Евгений Стружак, услуги мобильной бригады помогают гражданам, проходящим реабилитацию, не пропускать процедуры.

С пациентами на дому занимаются терапевты, логопеды, психологи, массажисты, специалисты по социальной работе и другие специалисты реабилитационных центров.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве модернизировали 23 городские поликлиники, а также благоустроили территорию рядом с ними.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить