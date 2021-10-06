Психолог рассказала о борьбе с плохим настроением в осенний период

Психолог Элена Гамаюн рассказала, как бороться с плохим настроением в осенний период.

«Осенью уменьшается световой день, а чем он короче, тем больше грусти и тоски. На уровне организма тоже происходят определённые процессы — замедление некоторой активности», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Эксперт советует высыпаться и больше отдыхать.

«Желательно найти для себя какую-нибудь физическую активность. Это может быть фитнес или позитивные, весёлые, поднимающие настроение танцы, которые дают организму зарядиться энергией», — сказала она.

По её словам, также нужно следить за своим психоэмоциональным состоянием, постараться не зацикливаться на проблемах.

Как добавила Гамаюн, необходимо разобраться, что именно происходит — осенняя депрессия или стресс, связанный с какими-либо факторами.

«Если вы не можете справиться с ним, обязательно обращайтесь к специалистам. Не затягивайте. Тогда ни осень, ни зима не будут влиять на вас негативно», — заключила она.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.