Терапевт Чернышова напомнила о важности ношения головных уборов в холодную погоду

Врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила о важности ношения головных уборов в холодную погоду.

«Помимо температуры, очень важно, какой на улице ветер и влажность. В сухую и безветренную погоду, особенно солнечную, даже при достаточно сильном морозе можно ходить без шапки. Но если достаточно прохладно, влажно и дует ветер, она обязательно нужна», — заявила Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, шапка может потребоваться при долгой прогулке или длительном ожидании на улице.

Как отметила врач, если пренебречь условиями, при которых стоит надеть головной убор, то можно получить локальное переохлаждение.

«Это приводит к снижению иммунитета и развитию, прежде всего, респираторных заболеваний. Первое, с чем столкнётся человек, — это насморк и кашель. Кроме того, если есть предрасположенность, существует риск отита — воспаления среднего уха», — пояснила она.

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