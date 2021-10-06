Терапевт Чернышова напомнила о важности ношения головных уборов в холодную погоду

Короткая ссылка
Врач-терапевт Надежда Чернышова напомнила о важности ношения головных уборов в холодную погоду.
Терапевт Чернышова напомнила о важности ношения головных уборов в холодную погоду
  • globallookpress.com

«Помимо температуры, очень важно, какой на улице ветер и влажность. В сухую и безветренную погоду, особенно солнечную, даже при достаточно сильном морозе можно ходить без шапки. Но если достаточно прохладно, влажно и дует ветер, она обязательно нужна», — заявила Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, шапка может потребоваться при долгой прогулке или длительном ожидании на улице.

Как отметила врач, если пренебречь условиями, при которых стоит надеть головной убор, то можно получить локальное переохлаждение.

«Это приводит к снижению иммунитета и развитию, прежде всего, респираторных заболеваний. Первое, с чем столкнётся человек, — это насморк и кашель. Кроме того, если есть предрасположенность, существует риск отита — воспаления среднего уха», — пояснила она.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить