Невролог Орлов высказался о метеозависимости
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«Осенью эмоциональный фон у людей снижен. И люди, которые впечатлительны, подвержены сосудистым заболеваниям, будут говорить, что атмосферное давление повышено, будут делать из этого проблему», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».
По его мнению, это психосоматика, эффект самовнушения.
Орлов советует укреплять организм, например заниматься спортом, закаляться, гулять на свежем воздухе.
Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.