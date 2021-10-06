Невролог Орлов высказался о метеозависимости

Короткая ссылка
Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов высказался о метеозависимости.
Невролог Орлов высказался о метеозависимости
  • © Phil Boorman
  • Gettyimages.ru

«Осенью эмоциональный фон у людей снижен. И люди, которые впечатлительны, подвержены сосудистым заболеваниям, будут говорить, что атмосферное давление повышено, будут делать из этого проблему», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его мнению, это психосоматика, эффект самовнушения.

Орлов советует укреплять организм, например заниматься спортом, закаляться, гулять на свежем воздухе.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить