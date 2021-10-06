Невролог Орлов высказался о метеозависимости

Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов высказался о метеозависимости.

«Осенью эмоциональный фон у людей снижен. И люди, которые впечатлительны, подвержены сосудистым заболеваниям, будут говорить, что атмосферное давление повышено, будут делать из этого проблему», — заявил он в беседе с изданием «Правда.Ру».

По его мнению, это психосоматика, эффект самовнушения.

Орлов советует укреплять организм, например заниматься спортом, закаляться, гулять на свежем воздухе.

Ранее педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН дал рекомендации метеозависимым людям.