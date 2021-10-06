ФСИН направила документы на увольнение начальника управления по Саратовской области

Федеральная служба исполнения наказаний России направила документы об увольнении начальника УФСИН по Саратовской области Алексея Федотова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За серьёзные просчёты в оперативно-служебной деятельности были направлены документы на освобождение от занимаемой должности начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова», — говорится в сообщении на сайте ФСИН.

По информации ведомства, директор ФСИН Александр Калашников принял решение также освободить от занимаемых должностей начальника Областной туберкулёзной больницы №1 УФСИН России по Саратовской области Павла Гаценко.

Также приняты решения об увольнении замначальника по безопасности и оперативной работе Сергея Салова, начальника оперативного отдела Антона Бочкова и начальника отдела безопасности Сергея Мальцева.

Ранее ФСИН начала проверку информации о пытках в отношении мужчины в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Саратовской области.