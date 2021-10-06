Песков переадресовал ФСБ вопрос о «Солдатских матерях»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что не знает о заявлении «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» о том, что организация больше не сможет помогать военнослужащим из-за приказа ФСБ об «иноагентах».
Песков переадресовал ФСБ вопрос о «Солдатских матерях»
  • РИА Новости

«Мне неизвестно, что начинается правоприменительная практика. Не знаю о заявлении комитета «Солдатских матерей». Это не связано с практикой. Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что разъяснения необходимо получать непосредственно в ФСБ.

Ранее Федеральная служба безопасности утвердила перечень сведений, которые не относятся к гостайне, но могут быть использованы иностранными государствами или гражданами против безопасности России.

Речь идёт о данных в области военной и военно-технической деятельности России. При этом тех, кто собирает эту информацию для представителя зарубежного государства, могут признать иностранными агентами.

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