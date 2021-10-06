Песков переадресовал ФСБ вопрос о «Солдатских матерях»
- РИА Новости
«Мне неизвестно, что начинается правоприменительная практика. Не знаю о заявлении комитета «Солдатских матерей». Это не связано с практикой. Они не говорят ни о каких конкретных ситуациях, которые возникли в связи с правоприменительной практикой», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Он отметил, что разъяснения необходимо получать непосредственно в ФСБ.
Ранее Федеральная служба безопасности утвердила перечень сведений, которые не относятся к гостайне, но могут быть использованы иностранными государствами или гражданами против безопасности России.
Речь идёт о данных в области военной и военно-технической деятельности России. При этом тех, кто собирает эту информацию для представителя зарубежного государства, могут признать иностранными агентами.