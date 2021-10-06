Песков: никакой роли России в ситуации на газовом рынке Европы нет

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что рост цен на газ в Европе связан с целым рядом факторов, но вины России в этом нет.
Песков: никакой роли России в ситуации на газовом рынке Европы нет
  • РИА Новости

«Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять — самым тщательным образом, последовательно — все взятые на себя по существующим контрактам обязательства», — заявил Песков.

Он отметил, что причины газового кризиса в Европе связаны с совпадением нескольких факторов. 

«Но всё это не связано с Россией. И только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте», — отметил он.

6 октября цена на газ в Европе в ходе торгов превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Пять стран ЕС (Франция, Испания, Греция, Румыния и Чехия) призвали провести расследование, чтобы установить причину роста цен на газ.

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