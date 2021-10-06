«Известия»: Роспотребнадзор может сделать цветовую маркировку продуктов обязательной

Роспотребнадзор взял в работу инициативу об обязательности маркировки продуктов питания разными цветами. Об этом пишет газета «Известия».

«Речь идёт о промышленно произведённых товарах, за исключением минеральной воды и специй», — сообщили изданию глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов и председатель правления «Международной конфедерации обществ потребителей» (КонфОП) Дмитрий Янин.

Как уточняется, идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и онлайн-магазинах.

По данным газеты, необходимые поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, которые закреплены в постановлении правительства.

Ранее председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин прокомментировал ситуацию с маркировкой товаров.