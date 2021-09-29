В Центре развития перспективных технологий прокомментировали ситуацию с маркировкой товаров

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин прокомментировал ситуацию с маркировкой товаров.

«Роста цены выше, чем инфляция, точно нигде нет. Обычно это существенно ниже инфляции. Даже по тем группам, которые сейчас запускаются. Мы внимательно мониторим, например, ход запуска маркировки молочной продукции — вот за год темп роста стоимости сырого молока достаточно серьёзно выше, чем готовой продукции», — заявил Дубин в беседе с НТВ.

Как отметил эксперт, маркировка лекарств, например, защищает от их повторного попадания на рынок. В настоящее время система маркировки следит и за достаточностью в регионах вакцин от COVID-19 и других жизненно важных препаратов.

Ожидает маркировки минеральная вода.

«Сравнили, сколько по статистике официальной производится воды и сколько реализуется — разница 30%, что, конечно же, очень много», — сказал Дубин.

Он добавил, что благодаря маркировке табака в 2020 году удалось собрать дополнительных акцизов на 45 млрд рублей, а доля нелегального оборота такой продукции сократилась в 1,5 раза.

Ранее в Минпромторге рассказали о ситуации с маркировкой воды.