В Минпромторге рассказали о ситуации с маркировкой воды

В Минпромторге сообщили, что «сроки введения обязательной маркировки переноситься не будут, времени на подготовку у бизнеса достаточно». Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства.

В ведомстве напомнили, что «1 декабря 2021 года маркировка станет обязательной для минеральной воды, а с 1 марта 2022 года — для остальных категорий питьевой воды».

«1 июня завершился эксперимент, он шёл 14 месяцев. Все компании могли за это время определить техническое решение, подходящее для их производств. Конечно, чтобы максимально комфортно войти в процесс маркировки, подготовку нужно начинать заблаговременно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в настоящий момент на площадке Минпромторга России при участии Минсельхоза и оператора системы маркировки проходят регулярные совещания с регионами и бизнесом, ни о каких проблемах у производителей упакованной воды никто не говорит, все готовятся».

«Призываем бизнес и ассоциацию «Союзнапитки» активнее участвовать в процессе внедрения маркировки и обеспечить соблюдение законодательства России», — добавили в Минпромторге.

Ранее замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов прокомментировал планы по маркировке товаров.