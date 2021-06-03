В Минпромторге прокомментировали планы по маркировке товаров

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов прокомментировал планы по маркировке товаров.

«Велосипеды — это просьба производителей, БАДы, сейчас с конца года начинается маркировка упакованной питьевой воды, антисептики. Ну и дальше, работая с бизнесом, мы будем принимать предложения, их оценивать и вовлекать новые товарные группы», — заявил он в беседе с НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

Евтухов также оценил влияние пандемии на промышленность. Как отметил чиновник, фармацевтика показала рост на 20%, в выигрышном положении оказались также автопром и металлургия.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о штрафах за нарушения при обязательной маркировке лекарственных препаратов.