В Минпромторге прокомментировали планы по маркировке товаров

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Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов прокомментировал планы по маркировке товаров.
В Минпромторге прокомментировали планы по маркировке товаров
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Велосипеды — это просьба производителей, БАДы, сейчас с конца года начинается маркировка упакованной питьевой воды, антисептики. Ну и дальше, работая с бизнесом, мы будем принимать предложения, их оценивать и вовлекать новые товарные группы», — заявил он в беседе с НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

Евтухов также оценил влияние пандемии на промышленность. Как отметил чиновник, фармацевтика показала рост на 20%, в выигрышном положении оказались также автопром и металлургия.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о штрафах за нарушения при обязательной маркировке лекарственных препаратов.

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