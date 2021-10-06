Шойгу высказался об учениях «Запад-2021»

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Министр обороны России Сергей Шойгу оценил российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021».

Он отметил, что «совместное стратегическое учение «Запад-2021» продемонстрировало возросшую выучку войск, способность созданных межвидовых группировок двух государств эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности».

«Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объёме», — цитирует РИА Новости Шойгу.

17 сентября в Минске сообщили, что торжественная церемония закрытия совместного стратегического учения «Запад-2021» состоялась на 230-м общевойсковом полигоне.

В Генштабе ВС России прокомментировали манёвры.



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