Невролог Гаврилова рассказала, сколько может длиться постковидный синдром

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Постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев, рассказала Наталия Гаврилова, ассистент кафедры факультетской терапии СПбГУ, младший научный сотрудник лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ.
Невролог Гаврилова рассказала, сколько может длиться постковидный синдром
  • РИА Новости

«Под нашим наблюдением находятся пациенты, страдающие постковидным синдромом около восьми — девяти месяцев. Если говорить о тяжести состояния, то у людей могут быть ярко выражены гриппоподобные симптомы, то есть слабость, боль в мышцах и суставах, повышение температуры, интоксикация, либо снижение когнитивных функций, ухудшение памяти, внимания, невозможность работать, также возможны колебания пульса и давления. Иногда эти симптомы проявляются вместе, что ухудшает общее самочувствие», — рассказала Гаврилова в беседе с URA.RU.

По её словам, есть надежда, что у большинства пациентов симптомы исчезнут в течение нескольких месяцев.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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