Собянин прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента России Владимира Путина с правительством прокомментировал ситуацию с COVID-19 в столице.

«Ситуация в Москве далека от пиковых значений, но тем не менее мы видим, что динамика такая сложная. За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость. Мы видим аналогичную картину и на северо-западе, и в Центральном федеральном округе», — цитирует РИА Новости слова Собянина.

Он отметил, что «ситуация ожидаема, это осенний подъём, но тем не менее ситуация, требующая контроля и адекватных решений».

Согласно данным на 5 октября, в России за сутки выявили 25 110 случаев коронавируса. За всё время пандемии в России подтвердили 7 637 427 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.