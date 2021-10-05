Собянин сообщил о 12,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в настоящий момент развёрнуто 12,5 тыс. коек для больных коронавирусной инфекцией, из них 8 тыс. мест заняты.

«В настоящее время в Москве развёрнуто 12,5 тыс. коечного фонда, из них 8 тыс. занято», — сказал он во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Собянин отметил, что московские власти постарались организовать процесс так, чтобы не мешать оказанию экстренной и амбулаторной помощи.

«Мы задействовали в первую очередь резервные госпитали, которые мы держали, чтобы они нас страховали», — добавил столичный мэр.

Ранее сообщалось, что около 5 млн человек в Москве вакцинированы от коронавируса.