В Подмосковье прокомментировали ситуацию с коечным фондом для заболевших COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы следим за ситуацией с COVID-19 в регионе и оперативно разворачиваем дополнительный коечный фонд», — сказала Стригункова.
Она отметила, что в ближайшее время появится ещё более 400 мест для пациентов с коронавирусом и пневмонией.
В настоящее время в Подмосковье насчитывается более 9,2 тыс. коек для таких заболевших.
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