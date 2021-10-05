В Подмосковье прокомментировали ситуацию с коечным фондом для заболевших COVID-19

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова прокомментировала ситуацию с коечным фондом для заболевших COVID-19.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы следим за ситуацией с COVID-19 в регионе и оперативно разворачиваем дополнительный коечный фонд», — сказала Стригункова.

Она отметила, что в ближайшее время появится ещё более 400 мест для пациентов с коронавирусом и пневмонией.

В настоящее время в Подмосковье насчитывается более 9,2 тыс. коек для таких заболевших.

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