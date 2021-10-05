В России 2023 год объявлен годом учителя и педагога
- РИА Новости
«В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящён в нашей стране педагогам и наставникам. Год учителя, год педагога», — приводит Интерфакс слова Путина.
Президент сообщил, что в ближайшее время начнётся подготовка к проведению мероприятий для этого года. Он попросил участников встречи присоединиться и поделиться своими идеями.
Ранее Путин поручил отрегулировать ситуацию с информресурсами в школах.